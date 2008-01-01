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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 14:46 Среда, 22 мая



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклон с центром над Польшей. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 21..24. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /



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