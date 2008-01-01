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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:50 Четверг, 23 мая



Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием холодного фронта с волнами. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в Москве прогреется до 21..23, по области до 19..24 градусов. Ветер северо-западный, северный подует со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 740 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около5 0%.



В столице характер погоды изменится: пройдут дожди, увеличится влажность воздуха, температурный и кислородный режимы в пределах климатических значений, атмосферное давление пониженное. Весеннее обновление в природе очень часто сопровождается у большинства людей благоприятными ответными реакциями - повышением активности, улучшением психологических и вегетативных функций. Однако, у метеочувствительных людей наоборот, отмечаются рост сезонных обострений - неврологических, вегетативных, сосудистых, аллергических и кожных болезней, что связано со снижением защитных сил и функциональных резервов организма. Поэтому, следует поддержать организм, чтобы легче переносить влияние внешних факторов. Прежде всего, нормализовать режим труда и отдыха, витамины и адаптогены помогут повысить жизненный тонус, двигательная активность - терренкуры, шаговая или скандинавская ходьба оказывают благоприятное влияние на тонус сосудов и нервной системы, повышают толерантность к колебаниям погоды и климатопроцедуры - аэротерапия и климатотерапия, контрастные водные процедуры. / meteonovosti.ru /



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