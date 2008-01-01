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Особенности половодья на Урале
ИА "Метеоновости" / 09:33 Четверг, 23 мая
На реках Южного Урала нынешнее половодье высоким не было, сейчас завершается его спад. В бассейнах рек Среднего Урала условия формирования пиков половодья сильно различались в зависимости от накопленных снегозапасов, состояния почвы, хода температуры воздуха, количества осадков и времени их выпадения.
В Свердловской области после 15 мая формировались высшие уровни половодья в нижнем течении Ницы (на 0,4 м выше нормы), на Туре (около нормы, в районе с.Санкино на 0,6 м ниже). В этот же период на фоне похолодания и продолжительного дефицита осадков пошли на спад уровни воды в верховьях Лозьвы, в среднем и нижнем течении Сосьвы. Их максимумы не добрали до нормальных значений в половодье 1-2 м. В Тавде еще продолжается период подъема уровня половодья.
А вот в Пермском крае уже прошли пики во всех реках, и формировались они намного "интереснее", чем в Зауралье.
Последними сформировались пики на Каме, в нижнем течении Колвы и Вишеры. Как и ожидалось, максимальные уровни воды на Каме были около нормы. Даже многоводность Весляны, ее северного левобережного притока, не смогла оказать влияния на уровни воды на Каме. Самый высокий уровень половодья в Весляне оказался на 1,1 м выше среднемноголетних величин.
Это было обусловлено существенными зимними снегозапасами, к которым добавился апрельский поздновыпавший снег, поздним, но дружным ходом весны.
В противовес Каме и в унисон с Весляной половодье на реках бассейна Вишеры выдалось высоким, особенно в низовьях. Очень часто половодье на реках северо-востока края имеет многопиковый характер. Однако эта весна выдалась необычно дружной. Очень удивила Колва.
Аномальная жара в первой половине и во второй декаде мая спровоцировала резкое снеготаяние. Максимальный уровень воды на Колве сформировался был на 1,2 м выше нормы и близок к отметке исторического максимума. Такое повторяется примерно 1 раз в 30 лет), - по информации Уральского УГМС. / meteonovosti.ru /
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