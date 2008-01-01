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22 мая в Москве- самый теплый день весны и года



ИА "Метеоновости" / 09:35 Четверг, 23 мая



22 мая, на Николин день, температура воздуха на станции ВДНХ



достигла 26,4 градуса. Этот день оказался самым теплым с начала года. В этот день в МГУ было 26,2, на ТСХА 25,8 градуса. И по данным этих станций 22 мая -самый теплый день весны.



Что касается Подмосковья, в мае 2019 года самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 мая, на крайнем востоке до 29 градусов.



До конца сезона остается совсем немного, вероятность возврата очень теплой погоды мала. / meteonovosti.ru /



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