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Новости погоды

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22 мая в Москве- самый теплый день весны и года

ИА "Метеоновости" / 09:35 Четверг, 23 мая

  22 мая, на Николин день, температура воздуха на станции ВДНХ

достигла 26,4 градуса. Этот день оказался самым теплым с начала года. В этот день в МГУ было 26,2, на ТСХА 25,8 градуса. И по данным этих станций 22 мая -самый теплый день весны.

Что касается Подмосковья, в мае 2019 года самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 мая, на крайнем востоке до 29 градусов.

До конца сезона остается совсем немного, вероятность возврата очень теплой погоды мала. / meteonovosti.ru /
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