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В Израиле страдают от пекла



ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 23 мая



Зона очень жаркой погоды охватила некоторые страны Ближнего Востока. На юге Израиля, в Эйлате температура повысилась до +44,5 градусов, до 34 градусов на побережье Средиземного моря, в Тель-Авиве. Жара поступает со стороны Африки, из Египта и Ливии, где столбики термометров поднимались до +45..+47 градусов. Такая высокая температура продержится еще пару дней, пока будет дуть юго-западный ветер, принося не только жару, но и пыль из Сахары. В Иордании похожие условия погоды, температура здесь от +38 до +43 градусов, жарче всего на юге государства. Даже в Саудовской Аравии температура на два-три градуса ниже.



Ослабление жары ожидается в субботу, когда воздух будет поступать уже не из глубин Египта, а с побережья. Направление потока сменимся с юго-западного на чистое западное, и это принесет свежесть, в ночные часы в Тель-Авиве до 20..23 градусов, днем не выше 25..26. На 5-8 градусов прохладнее станет к началу новой недели в Эйлате. / meteonovosti.ru /



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