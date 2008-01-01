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Новости погоды

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"Южак" в Певеке будет непродолжительным

ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 23 мая

  Весна на Чукотке очень отличается от весны в средней полосе России, жителям которой трудно представить снег в третьей декаде мая. А вот на Чукотке в последние дни циклон отметился новым снегом. В Певеке 22 мая, выпало более 3 мм осадков, и кое-где появился снежный покров, чуть южнее, по соседству с Певеком, на станции Чаун высота снежного покрова 40 см. Не растаял снег и на острове Врангель, его высота 35 см.

В ближайшие сутки со стороны Охотского моря к северу продвигается атмосферный фронт в передней части северо-якутского циклона. Этот циклон принесет усиление ветра на побережье Восточно-Сибирского моря до 25 м/с, а в районе Певека до 32 м/с. Температура повысится до 7..12 градусов тепла. В субботу 25 мая ветер ослабеет до 20 м/с. Центр циклона будет смещаться на восток, и развернется к Певеку северной окраиной, поэтому направление ветра сменится с юго-восточного на восточное, и будет ослабевать до 10 м/с, но температура воздуха понизится до 3..8 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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