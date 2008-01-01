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В Восточною Сибирь пришло похолодание



ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 23 мая



В тылу байкальского циклона за холодным фронтом уже температура понизилась градусов на 4-5. И средняя температура воздуха сейчас составляет около +15 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса. Атмосферные фронты все дальше уходят к границе с Монголией, и вся их влага в ближайшие сутки, 24 мая достанется Хакасии и Тыве, здесь же ожидаются и грозы, что не будет способствовать снижение пожарной опасности. Влияние тыловой части циклона сохранится лишь пару дней, к выходным над Прибайкальем оформится антициклон, осадки прекратятся, а температура повысится до 17..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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