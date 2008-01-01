|
|
|
Новости погоды
В Восточною Сибирь пришло похолодание
ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 23 мая
В тылу байкальского циклона за холодным фронтом уже температура понизилась градусов на 4-5. И средняя температура воздуха сейчас составляет около +15 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса. Атмосферные фронты все дальше уходят к границе с Монголией, и вся их влага в ближайшие сутки, 24 мая достанется Хакасии и Тыве, здесь же ожидаются и грозы, что не будет способствовать снижение пожарной опасности. Влияние тыловой части циклона сохранится лишь пару дней, к выходным над Прибайкальем оформится антициклон, осадки прекратятся, а температура повысится до 17..20 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.