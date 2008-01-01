

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В преддверии выходных на Урале и в Сибири непогода



ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 23 мая



Сильные дожди, на севере с мокрым снегом, устраивает активизирующий циклон, чей центр от Вологды смещается на Салехард. Территория, на которую стремится циклон, уже пострадала от похолодания, средняя температура воздуха от Предуралья до Енисея ниже нормы на 4 градуса. В южных районах Уральского региона в зоне целой серии атмосферных фронтов очень активная грозовая деятельность, ночью здесь ожидаются грозы, днем с градом, в Челябинской области возможен крупный град. Ночная температура на среднем Урале около +5, местами заморозки до -3, днем воздух прогреется до 15..20 градусов. С этим же циклоном грядет ухудшение погоды в Сибири. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, и на Алтае дожди, грозы, град, при грозах местами умеренные дожди, местами сильные дожди. Ветер с порывами до 23 м/с. Температура 25 мая в теплом секторе циклона днем 21..28, а 26 мая после прохождения холодного фронта, только 13..18 градусов. В Омске 24 мая будет 24 градуса днем и +7 ночью, а 26 мая ночью около 0, днем +13, в Салехарде в воскресенье 26 мая днем около 0, ночью до -4 градусов.











/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



