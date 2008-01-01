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В Москве типичная погода для конца мая



ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 23 мая



погода вернется в рамки календаря.



Смена характера погоды произойдет в пятницу, когда погоду будет формировать северный антициклон. Температура в столичном регионе понизится на 3-5 градусов, осадков не ожидается.



Без осадков погода и в ночь на субботу, минимальная температура в городе 8..10 градусов, по области 7..12.. А днем атмосферный фронт циклона с центром над Финским заливом отметится локальными кратковременными дождями, возможна гроза с усилением ветра до 15 м/с. Температура воздуха после полудня повысится до 20..22 градусов.



В воскресенье облаков и дождей в столичном регионе будет больше, вероятность гроз сохраняется. Ночь будет более теплой, в Москве 12..14 градусов, и днем комфортные 20..22 градуса.



В последние выходные дни весны фон температуры в столичном регионе приблизится к норме.



Кратковременные дожди в конце сезона понизят степень пожарной опасности, которая местами в Подмосковье достигла чрезвычайной степени. И для будущего урожая в садах и огородах дожди сейчас необходимы. / meteonovosti.ru /



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