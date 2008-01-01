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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 23 мая

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,9..24,7 градуса; Северном 22,5..25,3 градуса, Северо-восточном 21,8..24,1 градуса, Восточном 22,4..23,5 градуса, Юго-восточном 22,8..24,0 градуса, Южном 22,6..24,4 градуса, Юго-западном 22,9..24,0 градуса, Западном 22,5..24,4 градуса, Северо-западном 22,0..24,4 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 20,5..21,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,0..24,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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+20
Сб.
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тёплое место: холодное место:
+46
Чандрапур		 -7
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гирокастра

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