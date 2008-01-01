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Новости погоды

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Резкое похолодание на северо-западе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:03 Четверг, 23 мая

  Аномально теплая погода радовала жителей Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Карелии на протяжении целой недели. Самые теплые дни были 20 и 21 мая, когда дневная температура в Санкт-Петербурге превышала 26 градусов, в Пскове было 29..30 тепла. Средняя температура оказалась выше нормы на 7-8 градусов. Прохлада напомнила о себе под вечер 22 мая, к утру прошел дождь, в зоне холодного фронта, что сразу сказалось на температуре, к середине дня 23 мая она понизилась после +13 до +7..+8 градусов. В пятницу, 24 мая атмосферный фронт будет вблизи Санкт-Петербурга, и его меняющееся положение относительно города будет влиять на условия погоды. Фронт то приблизится к Северной столице, то удалится от нее. Но в целом погода окажется прохладной из-за усиливающегося северо-западного потока над Карелией. В полдень в Санкт-Петербурге не выше +17 градусов, в Петрозаводске около +10 градусов. В Псковской и Новгородской областях на 7-10 градусов теплее. Прохладная погода на берегах Невы продержится все выходные. / meteonovosti.ru /
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