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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 23 мая



В 15часов в Москве облачная погода, дождь, местами гроза, порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,2..18,3 градуса; Северном 16,5..18,5 градуса, Северо-восточном 18,0..19,5 градуса, Восточном 17,6..19,0 градуса, Юго-восточном 17,0..18,0 градуса, Южном 15,7..17,1 градуса, Юго-западном 15,4..17,1 градуса, Западном 15,8..16,8 градуса, Северо-западном 16,0..16,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,2..17,5 градуса, на территории Новой Москвы дождь, местами гроза, , температура воздуха 15,0..23,0 градуса, порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /



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