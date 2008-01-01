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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 23 мая



Погоду в столичной области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с Коми. При облачности с прояснениями сохранится кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха в Москве 16..18 градуса, по области 14..19. Ветер западный, северо-западный 5-10, местами при грозе порывы до 12-17м/с. / meteonovosti.ru /



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