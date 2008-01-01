Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
23 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 23 мая

  Погоду в столичной области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с Коми. При облачности с прояснениями сохранится кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха в Москве 16..18 градуса, по области 14..19. Ветер западный, северо-западный 5-10, местами при грозе порывы до 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Пт.
24 мая
+20
Сб.
25 мая
+21
Вс.
26 мая
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Каир		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Андон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100