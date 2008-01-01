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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Пятница, 24 мая



Предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием южной периферии скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 18..20, по области 17..22 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 30%.



В Москве и области температурно-влажностный и кислородный режим будут в пределах климатических значений, давление подрастет и осадки станут маловероятными. Рост атмосферного давления (с небольшими колебаниями) обычно не вызывает развитие выраженных метеопатических реакций. Однако у лиц, длительное время страдающих артериальной гипертензий, могут появиться головные боли и головокружение, боли в области сердца, скачки артериального давления. Желательно контролировать давление, вовремя принимать лекарство его нормализующее, болевые симптомы. Помогут и домашние средства - горчичники на шейно-затылочную область, самомассаж, дыхательные упражнения, травяные настойки с успокаивающим действием.



Людям, с повышенной метеочувствительностью, с нарушениями или ослабленными адаптационными механизмами, которые планируют летние отпуска проводить в других климатических условиях, необходимо проконсультироваться с врачом, так как смена климата может вызвать нежелательные реакции, а эффективность от санаторно-курортного лечения или отдыха будет мало эффективной.



Геомагнитное поле 24 мая прогнозируется спокойное с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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