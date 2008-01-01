Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сколько дождя выпало 23 мая в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 24 мая

  23 мая в период 12- 13 часов холодный фронт подошел к столице. Начался дождь, который с перерывами продолжался до 20 часов, на большей части территории столиц гремели грозы, ветер в порывах в районе ТСХА усиливался до 15 м/с.

За день 23 мая в административных округах выпало осадков: Центральном 3,4-6,3 мм, Северном 0,8-4,2мм, Северо-восточном 0,8-6,1 мм, Восточном 3,2-12,1 мм, Юго-восточном 2,6-4,1 мм Южном 1,1-3,0 мм, Юго-западном 1,3-3,9 мм, Западном 1,7-10,2 мм, Северо-западном 3,3-5,1 мм.

В Зеленограде количество выпавших осадков составило 1,6-6,6 мм, на территории Новой Москвы дождя было от 0,2 мм до 10,5мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Сб.
25 мая
+20
Вс.
26 мая
+22
Пн.
27 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Далтонгандж		 -7
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Ивакуни

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100