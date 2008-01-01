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Сколько дождя выпало 23 мая в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 24 мая



23 мая в период 12- 13 часов холодный фронт подошел к столице. Начался дождь, который с перерывами продолжался до 20 часов, на большей части территории столиц гремели грозы, ветер в порывах в районе ТСХА усиливался до 15 м/с.



За день 23 мая в административных округах выпало осадков: Центральном 3,4-6,3 мм, Северном 0,8-4,2мм, Северо-восточном 0,8-6,1 мм, Восточном 3,2-12,1 мм, Юго-восточном 2,6-4,1 мм Южном 1,1-3,0 мм, Юго-западном 1,3-3,9 мм, Западном 1,7-10,2 мм, Северо-западном 3,3-5,1 мм.



В Зеленограде количество выпавших осадков составило 1,6-6,6 мм, на территории Новой Москвы дождя было от 0,2 мм до 10,5мм. / meteonovosti.ru /



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