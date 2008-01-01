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Москве угрожает майская жара



ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 24 мая



погода в последней пятидневке мая готова преподнести "жаркий" сюрприз. Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения.



В понедельник, 27 мая, столичный регион окажется на периферии антициклон с Черного моря. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, фон температуры будет соответствовать календарю: ночью 10..12 градусов, днем 18..20.



А с 28 мая ожидается существенный рост температуры, особенно в дневные часы. Воздух прогреется до 20..24 градусов.



Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 27..28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до +30.



По статистике, в мае раз в 4-5 лет хотя бы один день бывает с максимальной температурой воздуха более 27 градусов. Так было в 1962, 1963, 1966, 1983, 2005, 2011 и в 2015 годах. А раз в 12 лет в мае случается жара более 30 градусов.



В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.



2007 год был еще жарче. 28 мая воздух прогрелся до 33,2 градуса. И этот год запомнился продолжительной жарой, с 27 по 31 мая температура воздуха днем была выше 31 градуса. А похолодало с 1 июня и больше жары до середины июля не было. / meteonovosti.ru /



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