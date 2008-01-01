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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 24 мая



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12,3..13,5 градуса; Северном 12,3..13,2 градуса, Северо-восточном 12,4..13,1 градуса, Восточном 12,7..13,3 градуса, Юго-восточном 13,1..13,7 градуса, Южном 11,7..13,4 градуса, Юго-западном 11,8..12,9 градуса, Западном 12,3..13,7 градуса, Северо-западном 12,2..13,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11,8..12,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,0..13,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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