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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 24 мая

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12,3..13,5 градуса; Северном 12,3..13,2 градуса, Северо-восточном 12,4..13,1 градуса, Восточном 12,7..13,3 градуса, Юго-восточном 13,1..13,7 градуса, Южном 11,7..13,4 градуса, Юго-западном 11,8..12,9 градуса, Западном 12,3..13,7 градуса, Северо-западном 12,2..13,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11,8..12,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,0..13,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+13
Сб.
25 мая
+20
Вс.
26 мая
+22
Пн.
27 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+44
Далтонгандж		 -7
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Ивакуни

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