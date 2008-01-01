Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 24 мая
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12,3..13,5 градуса; Северном 12,3..13,2 градуса, Северо-восточном 12,4..13,1 градуса, Восточном 12,7..13,3 градуса, Юго-восточном 13,1..13,7 градуса, Южном 11,7..13,4 градуса, Юго-западном 11,8..12,9 градуса, Западном 12,3..13,7 градуса, Северо-западном 12,2..13,1 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11,8..12,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,0..13,1 градуса. / meteonovosti.ru /