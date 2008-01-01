

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На курортах Краснодарского края погода неустойчивая.



ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 24 мая



Под высотной ложбиной в районе Кавказа проходят один фронт за другим. Они формируют неустойчивую погоду: то солнце, то дождь, вот и сегодня под конец рабочей недели местами кратковременный дождь, гроза, в Краснодарском крае, также как и в дневные часы 25 и 26 мая сильный дождь, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.



Температура воздуха ночью 14...19, днем 24-го мая 23...28, 25 и 26 мая 20...25 градусов. Температура воды в районе Сочи +19 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



