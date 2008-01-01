Новости погоды
На курортах Краснодарского края погода неустойчивая.
ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 24 мая
Под высотной ложбиной в районе Кавказа проходят один фронт за другим. Они формируют неустойчивую погоду: то солнце, то дождь, вот и сегодня под конец рабочей недели местами кратковременный дождь, гроза, в Краснодарском крае, также как и в дневные часы 25 и 26 мая сильный дождь, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.
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