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В Ленинградской области подмораживает



ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 24 мая



На северо-западе ЕТР погодные условия определяются обширным антициклоном. Существенных осадков здесь нет, днем воздух прогревается до 15..20 градусов, а ночью при ясном небе выхолаживается до отрицательных значений. 24 мая в утренние часы в Ленинградской и Вологодской областях отмечались заморозки до -3 градусов. Заморозки в это время года могут представлять опасность для сельскохозяйственных культур.



25 мая погода в Северо-Западном районе начнет меняться. Антициклон переместится к Поволжью, уступая место активному североатлантическому циклону и его атмосферным фронтам. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. При грозах ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Температура воздуха повысится. В ночные часы термометры покажут 7..12 градусов, на севере Ленинградской области до +3, заморозков не будет. Днем воздух прогреется до 18..23 градусов, в Ленинградской области прохладнее, 13..18, местами до 21 градуса. / meteonovosti.ru /



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