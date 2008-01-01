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Центральный округ: и дожди, и заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 24 мая



В минувший день, 23 мая, в Центральном округе погода менялась стремительно. Начинался день с теплой и солнечной погоды, а во второй половине дня прошли дожди, температура воздуха понизилась. В ночные часы регион оказался во власти обширного антициклона, при ясном небе на севере округа воздух остывал до -4 градусов. 23 мая сильные дожди прошли Костромской области (выпало до 16 мм осадков). В Ивановской и Орловской областях дожди (21-25 мм) сопровождались грозами. А в Московской области еще и порывистым ветром, до 17 м/с. Количество осадков составило 19 мм. Под утро 24 мая заморозки до -3 градусов отмечались в Ярославской, и до -4 градусов в Костромской областях.



25 мая атмосферное давление начнет падать, скажется влияние южного циклона, при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха +4..+9 градусов, на юге до +12, заморозки ожидаются в Ивановской и Владимирской областях (до -2). Днем воздух прогреется до 17..22 градусов, на юге 19..24, в северных районах 15..20. / meteonovosti.ru /



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