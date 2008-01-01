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В Ямало-Ненецкий округ вернулась зима



ИА "Метеоновости" / 13:48 Пятница, 24 мая



Североатлантический циклон, пожаловавший в Ямало-Ненецкий округ, принес в регион снегопады и метели. Выпало до 25 мм небесной влаги. Ветер в порывах достигал 22 м/с. Бушевала метель в Салехарде, количество выпавших за неполные сутки осадков составило 19 мм, порывы ветра достигали 18 м/с. Из-за чего были отменены несколько рейсов. Да и сугробы намело весьма внушительные. Что вызвало серьезные проблемы на дорогах.



25 мая циклонический вихрь продолжит кружить над Ямало-Ненецким округом, силы циклон не утратит. Ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах метель, слабые гололедные явления. И по-прежнему ветрено, скорость ветра 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с, температура воздуха ночью -4..+1 градус, днем -2..+3. / meteonovosti.ru /



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