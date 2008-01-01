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Атмосферные фронты разгуливают по Северному Кавказу



ИА "Метеоновости" / 14:14 Пятница, 24 мая



На юге ЕТР сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но коррективы в погоду, причем весьма существенные, вносят атмосферные фронты. 23 мая атмосферный фронт пересекал Ставропольский край. Здесь прошли сильные грозовые дожди, выпало до 22 мм небесной влаги, отмечался град диаметром до 8 мм. Сильный дождь (до 22 мм) с грозой прошел также в Дагестане.



25 мая атмосферное давление в регионе начнет падать, по северу пройдет южный циклон. Влияние атмосферных фронтов сохранится. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании местами сильные дожди, град. Порывы ветра 20-25 м/с. Температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, днем 20..25, местами до 29 градусов. / meteonovosti.ru /



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