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Новости погоды

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В Крыму погода портится

ИА "Метеоновости" / 14:29 Пятница, 24 мая

  Небольшой средиземноморский циклон, закрутившийся на волне, за сутки преодолеет расстояние от северных берегов Африки до Центрального Черноземного округа. Циклонический вихрь очень активен и на пути его следования ожидаются сильные грозовые дожди и резкий порывистый ветер. 25 мая погода в Крыму из-за этого циклона начнет портиться. При облачной с прояснениями погоде возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, днем 20:25, в горах 14..19 тепла. / meteonovosti.ru /
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