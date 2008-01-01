

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Суббота, 25 мая



Предстоящим днем столица и область, во второй половине дня окажутся под влиянием атмосферного фронта с волнами. Ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в Москве прогреется до 20..22, по области до 17..22 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области по медицинской классификаци и по влиянию на организм, погодные условия можно охарактеризовать как индифферентные, которые реже вызывают метеобусловленные обострения у лиц с повышенной метеозависимостью. Температурный, влажностный и кислородный режим сохранятся в пределах климатических значений, геомагнитный фон спокойный.



Причиной возможных негативных реакций, появления различных симптомов недомогания в виде болей в области сердца или головных болей, мигрени, сосудистых спазмов или скачков артериального давления, остается неустойчивое атмосферное давление, которое начнет слабо понижаться и будет ниже нормы. Помочь организму легче переносить влияние внешних факторов поможет сама природа: отдых на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры, спортивная и скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, контрастный душ (с разницей температуры воды 15-17 градусов) или же теплые, не выше 36 градусов. Ванна, с добавлением морской соли или травы мелиссы, благотворно влияют на тонус сосудов, нервную систему, улучшают психологическое состояние.



Не стоит забывать и о возможных аллергических реакциях, ведь в природе еще идет активное цветение, а также о неблагоприятных кожных проявлениях у людей реагирующих на солнечные лучи. Следует всегда иметь при себе лекарства, быстро снимающие острые симптомы аллергии.



Геомагнитное поле по данным Института Прикладной Геофизики 25 мая прогнозируется спокойное. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



