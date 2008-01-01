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ИА "Метеоновости" / 10:13 Суббота, 25 мая
Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. Разброс температуры в 9 часов утра на большинстве метеостанций города составил +15.1 в районе Тушино, в районе ТСХА +15.5 градуса, на главной метеостанции - ВДНХ +14.7.Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА и МГУ до 7 м/с.
Атмосферное давление чуть ниже нормы 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%. / meteonovosti.ru /
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