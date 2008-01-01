Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
25 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Испанию вернулась жара

ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 25 мая

  Погодные условия в солнечной Испании определял обширный антициклон, но некоторые коррективы вносили в погоду атмосферные фронты. 24 мая страну пересекал холодный фронт, из-за чего температура воздуха понизилась, не обошлось без кратковременных дождей и порывистого ветра.

Сегодня, 25 мая, в Испании снова тепло, а на юге страны даже жарко. Осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в северной половине 19..24 градуса, на юге 25..30.

Такая погода продержится в Испании еще несколько дней, на севере Пиренейского полуострова из-за атмосферных фронтов не исключены кратковременные дожди, а на юге без осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+15
Сб.
25 мая
+20
Вс.
26 мая
+22
Пн.
27 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Райпур		 -9
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Армавир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100