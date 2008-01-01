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В Испанию вернулась жара



ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 25 мая



Погодные условия в солнечной Испании определял обширный антициклон, но некоторые коррективы вносили в погоду атмосферные фронты. 24 мая страну пересекал холодный фронт, из-за чего температура воздуха понизилась, не обошлось без кратковременных дождей и порывистого ветра.



Сегодня, 25 мая, в Испании снова тепло, а на юге страны даже жарко. Осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в северной половине 19..24 градуса, на юге 25..30.



Такая погода продержится в Испании еще несколько дней, на севере Пиренейского полуострова из-за атмосферных фронтов не исключены кратковременные дожди, а на юге без осадков. / meteonovosti.ru /



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