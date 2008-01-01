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Новости погоды

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На арктическом побережье Дальнего Востока сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 10:52 Суббота, 25 мая

  В последний рабочий день на уходящей неделе арктическое побережье Дальнего Востока находилось во власти обширной области пониженного давления. Из Арктики пытался пробиться антициклон. Арктическое побережье оказалось в пограничной полосе между двумя различными атмосферными вихрями. Результатом противостояния стал штормовой ветер до 24 м/с на арктическом побережье Якутии, кружила метель.

В субботу, 25 мая область пониженного давления оттеснит гребень антициклона к северу. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, ветер окрепнет в порывах до 21 м/с.

Атмосферные фронты дотянутся и до Чукотки, на побережье Восточно-Сибирского моря ветер окрепнет до 18-23 м/с, а в районе Певека почти до ураганного, 28-33 м/с.

В воскресенье на арктическом побережье Якутии сохранится сырая и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя при ветре 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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