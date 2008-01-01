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В Приморье летняя жара сменится дождями и прохладой



ИА "Метеоновости" / 11:10 Суббота, 25 мая



Накануне к Приморскому району приблизился теплый атмосферный фронт, но сколько-нибудь существенных осадков он не дал. Сегодня, 25 мая, край будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над югом Якутии. При переменной облачности воздух начнет интенсивно прогреваться.



В воскресенье в Приморском крае преимущественно без осадков и температура днем повысится до 29..34 градусов, на побережье 19..24.



В начале новой недели погода в Приморье будет формироваться под влиянием атмосферного фронта с волнами. Зарядят дожди, в западной половине местами сильные, прогремят грозы, жара немного спадет, днем 25..30, на побережье 15..20 градусов. Во вторник, за холодным участком фронта, температура резко понизится днем около +20, на побережье не выше +18 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождями, местами сильными, в отдельных районах с грозой и ветром в порывах 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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