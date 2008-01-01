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Новости погоды

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Рекордный мороз на Чукотке продержался не долго

ИА "Метеоновости" / 11:40 Суббота, 25 мая

  Накануне север Чукотки находился в поле повышенного давления. При малооблачной погоде ударил мороз. На мысе Биллингс, что находится на берегу пролива Лонга в пределах Шмидтовского района Чукотского автономного округа, был обновлен абсолютный минимум температуры для 24 мая. Новый рекорд составляет -20.6, что ниже предыдущего на 2.6 градуса, наблюдавшегося в 2002 году.

В воскресенье к Чукотке подойдет циклон, который в дневные часы на западе округа местами отметится небольшим дождем, а южный ветер принесет порцию теплого воздуха, и среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своей климатической норме, но и окажется выше ее. / meteonovosti.ru /
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