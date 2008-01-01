

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Салехарде перекрыт абсолютный максимум по осадкам



ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 25 мая



В конце уходящей недели из республики Коми на автономные округа Тюменской области вышел циклон, который обусловил ненастную погоду. Накануне в Ханты-Мансийском округе отмечался штормовой ветер до 24 м/с. Ямало-Ненецкий округ оказался в эпицентре ненастной погоды: кружила метель, ветер усиливался в порывах до 22 м/с. Прошли осадки разной интенсивности и продолжительности. Рекордное количество досталось Салехарду: за сутки 24 мая выпало 19.3 мм, что больше предыдущего на 0.9 мм, продержавшегося с 2002 года.



В субботу центр циклона будет находиться над Ямалом. Будут продолжаться осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах метели, слабые гололедные явления, ветер северо-западный 12-17 м/с, местами порывы могут достигать штормовой силы, 22-27 м/с.



На ослабление осадков и ветра в Ямало-Ненецком округе можно рассчитывать лишь в воскресенье, когда центр циклона переместится на крайний север полуострова. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



