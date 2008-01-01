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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:54 Суббота, 25 мая

  День перевалил за полдень, на опорной метеостанции города - ВДНХ, а также в районе ТСХА температура повысилась до +17.8 градусов, в Тушино +17.6 в районе МГУ 18.1, в центре на Балчуге +18.7 градуса. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА до 7 м/с.

Атмосферное давление чуть понизилось и составляет 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 49%.

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