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Новости погоды

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Заморозки на северо-западе сменятся дождями

ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 25 мая

  Еще накануне северо-запад и запад Европейской территории находился в гребне антициклона, распространившегося с севера Скандинавии. В ночь на субботу сформировался самостоятельный атмосферный вихрь, центр которого переместился на Верхнюю Волгу. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-6 градусов.

В Петрозаводске (столица республики Карелия) обновился абсолютный минимум температуры для 24 мая, теперь он составляет -2.8, что ниже предыдущего на 0.2 градуса, продержавшегося с 1974 года. Внесены изменения в инструментальные наблюдения и в Архангельской области, в Каргополе воздух остывал до -3.4 градуса, прежний рекорд температуры -3.3 наблюдался в позапрошлом веке, 120 лет тому назад, в 1899 году.

Но уже в воскресенье в районе Архангельска сформируется циклон, а его атмосферный фронт с волнами протянется по северо-западу Европейской России. В большинстве районов северо-запада прошумят кратковременные дожди, ночью в Карелии местами сильные, местами прогремят грозы, при грозе в отдельных районах порывы ветра достигнут 15 м/с. И заморозки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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