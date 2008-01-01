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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:07 Воскресенье, 26 мая



Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тёплом секторе скандинавского циклона. Атмосферный фронт, существующий в этом секторе, сместится на восток области, оставляя для Москвы лишь малые остатки небесной влаги, а для жителей восточной части Подмосковья он может выразиться в ливнях с грозами.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 26 мая ожидается облачная с прояснениями погода. В Москве местами небольшой кратковременный дождь, на востоке области умеренный дождь, сопровождающийся кое-где грозой с порывистым ветром до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер западного направления 5-10 м/с. Фон атмосферного давления пониженный 740 мм рт ст.



У метеозависимых людей вероятны метеообусловленные обострения и ухудшения самочувствия. Прежде всего, это может быть связано с понижением атмосферного давления (ниже нормы на 5-8 единиц). Помочь организму легче переносить влияние внешних факторов поможет сама природа: отдых на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры, спортивная и скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, контрастный душ. Ванна, с добавлением морской соли или травы мелиссы, благотворно влияют на тонус сосудов, нервную систему, улучшают психологическое состояние.



Не стоит забывать и о возможных аллергических реакциях, ведь в природе еще идет активное цветение. Следует всегда иметь при себе лекарства, быстро снимающие острые симптомы аллергии.



Геомагнитное поле прогнозируется спокойное. / meteonovosti.ru /



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