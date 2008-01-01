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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:03 Воскресенье, 26 мая



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 15-25 мая была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период с 26 мая по 3 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной. 28-29 мая возможны отдельные возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /



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