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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 26 мая



В 9 часов в Москве почти сплошная облачность, но погода без осадков. Ветер слабый, местами порывы до 6 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном, Восточном и Юго-Восточном 17-18 градусов, в Юго-Западном, Северо-Западном и Западном 16-17 градусов, в Северном, Северо-Восточном и Южном 16-18 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16-17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16 градусов. / meteonovosti.ru /



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