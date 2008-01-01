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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 26 мая

  В 9 часов в Москве почти сплошная облачность, но погода без осадков. Ветер слабый, местами порывы до 6 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном, Восточном и Юго-Восточном 17-18 градусов, в Юго-Западном, Северо-Западном и Западном 16-17 градусов, в Северном, Северо-Восточном и Южном 16-18 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16-17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+17
Вс.
26 мая
+23
Пн.
27 мая
+19
Вт.
28 мая
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+42
Виджаявада		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Оахака

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