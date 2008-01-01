Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 26 мая
В 9 часов в Москве почти сплошная облачность, но погода без осадков. Ветер слабый, местами порывы до 6 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном, Восточном и Юго-Восточном 17-18 градусов, в Юго-Западном, Северо-Западном и Западном 16-17 градусов, в Северном, Северо-Восточном и Южном 16-18 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16-17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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