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В Хабаровском крае из-за дождей подъемы уровня в реках



ИА "Метеоновости" / 11:27 Воскресенье, 26 мая



Теплая погода, которая стоит в хабаровском крае, будет омрачена дождями с грозами и порывистым ветром. С северо-востока Китая сначала на Приморье, а затем на юг Хабаровского края выйдет циклон. Циклон в начале следующей недели намерен пройти по всему Хабаровскому краю с юга на север. Поэтому дожди будут затяжными, а фон температуры понизится. По-летнему теплая погода сохранится в Хабаровском крае лишь в начале следующей рабочей недели. На юге края днем 22..27 градусов, в его центральных районах 19..24 градуса и только на севере всего 10..15 градусов.



А накануне, 25 мая Хабаровский край и Еврейскую автономную область посетила жаркая погода. Было отмечено несколько рекордов максимальной температуры. В Екатерино-Никольском (Еврейская автономная область) было 31.9 (предыдущий 31.1 в 1972 году), в Хабаровске 28.7 (предыдущий 28.4 в 1984 году), в Лермонтовке (Хабаровский край) 30.4 (предыдущий 30.1 в 1984 году).



Специалисты прогнозируют из-за дождей рост уровня воды на реках. На Амуре у Хабаровска в течение двух ближайших суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 см. Предупреждение. На реках Кур и Тунгуска уровень воды может подняться на 40-60 см. В Нанайском районе пойма р. Манома у с. Манома при дополнительном подъеме уровня воды 25-26 мая на 20-40 см имеется вероятность подтопления низких мест села.



В районе им. П.Осипенко на р. Амгунь у с.П.Осипенко 26-27 мая ожидаются уровни воды 850-880 см, имеется вероятность подтопления низких мест села не защищенных дамбой, - сообщается на сайте ФГБУ "Дальневосточное УГМС". / meteonovosti.ru /



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