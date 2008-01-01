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Приморье настигают ливневые дожди



ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 26 мая



Вечером 27 мая из-за циклона с территории Китая на западе и юго-западе Приморья, в том числе и во Владивостоке прогнозируют дождь, местами сильный и ветер 13-18 м/с, во Владивостоке до 25 м/с.



На сайте "Примгидромет" дан прогноз состояния рек в связи с ожидаемыми дождями. 27-28 мая на реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и оз. Ханка на 0,7-1,5 м; на реках бассейна р. Уссури до 0,7 м. Наиболее паводкоопасные районы с резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест - это Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.



В понедельник в Приморском крае день будет жарким, в центральных районах температура ожидается 25..30 градусов, на побережье 15..20 градусов.



Жара, как и прогнозировали синоптики, пришла и в Приморский край на выходных. 25 мая в Дальнереченск (Приморский край) было 31.5 (предыдущий 29.4 в 1984 году), в Пограничном (Приморский край) 35.3 (предыдущий 32.0 в 2009 году), в Свиягино (Приморский край) 33.7 (предыдущий 30.5 в 2009 году). / meteonovosti.ru /



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