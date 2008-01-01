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Какие российские регионы посетили заморозки



ИА "Метеоновости" / 11:43 Воскресенье, 26 мая



Ночью 26 мая заморозки отмечались в Поволжье, на Урале и на юге Сибири. в Пермском крае, Татарстане и в Курганской области, а также в центральных и южных районов Красноярского края температура ночью понижалась до -1 градуса, в Башкортостане было до -2, в Челябинской области до -3 градусов, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и Свердловской областях до -4, в Иркутской области до -5, в Хакасии -6.



В ближайшее время предупреждение о заморозках действует только для южных регионов Сибири. "27-28 мая при прояснениях местами в Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае ожидаются заморозки (температура ночью до -3o). Причина низких ночных температур - вторжение наполненного холодом антициклона, который простоит несколько дней", - предупреждают метеорологи. / meteonovosti.ru /



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