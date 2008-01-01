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В центральных областях пополнились запасы влаги



ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 26 мая



Из-за прохождения атмосферного фронта с северо-запада сильный дождь с грозой прошел днем 25 мая в Тверской, Брянской и Липецкой (до 13 мм), Брянской (до 49 мм), Липецкой (до 24 мм) области.



Ночью 26 мая сильный дождь отмечался в Калужской (до 19 мм), Воронежской (до 16 мм), Брянской (до 25 мм) областях.



При среднем месячном количестве около 50 мм, местами выпало от половины до месячной нормы осадков.



В Москве и Московской области осадков выпало мало. В основном дождь был слабым. На станции ВДНХ днем всего 0,3 мм, во Внуково 0,6 мм, причем, половина из этого небольшого количества днем и половина ночью на воскресенье, 26 мая. Влаги, которую принес с собой атмосферный фронт, хватило лишь на западные районы Подмосковья. В Ново-Иерусалиме выпало за ночь 26 мая 7 мм, в Волоколамске 9 мм, в Можайске 11 мм. / meteonovosti.ru /



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