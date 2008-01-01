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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 26 мая



В 12 часов в Москве солнечная погода. Ветер слабый, местами порывы до 5 м/с. Температура воздуха в административных округах: Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном 20-21 градус, в Северном, Центральном и Северо-Западном 20-22 градуса, в Северо-Восточном 21-23 градуса, в Юго-Восточномм20-23 градуса. В Зеленограде без осадков температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19-21 градус. Самая высокая температура в этот час в городе в районе Волгоградского проспекта, 22,6 градуса. Немногим ниже, 22,2 градуса показал термометр в районе Строгино. На станции ВДНХ 21,8 градуса, в центре города, на Балчуге 21,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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