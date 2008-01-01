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Новости погоды

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В Воркуте майская метель

ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 26 мая

  24-25 мая в Воркуте бушевала сильная метель с порывами ветра до 25 м/с. В городе отменяли занятия в школе и закрывали кольцевую дорогу. Днем 26 мая ожидается небольшой снег, видимость хорошая, ветер с порывами до 12 м/с. В городе мело из-за циклона, который задержался вблизи арктического побережья. Очередной циклон с запада сменит ветер на юго-восточный и принесет потепление, 27 мая на северо-востоке Коми днем 2..7 градусов, пройдут небольшие и умеренные дожди. / meteonovosti.ru /
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