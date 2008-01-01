Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
26 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормовой ветер обрушился на Северную Осетию

ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 26 мая

  Сильный шторм обрушился 25 мая на Владикавказ. В результате ветра с порывами до 20 м/с произошли частичные обрывы линий электропередач, были повалены 43 дерева. По предварительной информации, есть пострадавшие, информирует ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия ≈ Алания. В результате падения дерева погибла 39-летняя женщина, еще 3 человека получили травмы, из них две женщины 1966 и 1971 г.р. госпитализированы с различными травмами, - сообщили в республиканском Минздраве. Сохраняется штормовое предупреждение: до 28 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках ≈ подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах ≈ сели малого объема. 29 мая установится погода без осадков, только в горах Дагестана еще могут быть дожди.

Виной всему активный атмосферный фронт, который пересекает Кавказский хребет. На смену фронту придет антициклон из Восточного Средиземноморья. Он-то и установит хорошую погоду в регионе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Пн.
27 мая
+19
Вт.
28 мая
+26
Ср.
29 мая
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Сук-Ахрас
комфортное место: Кырджали

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100