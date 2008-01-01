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Штормовой ветер обрушился на Северную Осетию



ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 26 мая



Сильный шторм обрушился 25 мая на Владикавказ. В результате ветра с порывами до 20 м/с произошли частичные обрывы линий электропередач, были повалены 43 дерева. По предварительной информации, есть пострадавшие, информирует ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия ≈ Алания. В результате падения дерева погибла 39-летняя женщина, еще 3 человека получили травмы, из них две женщины 1966 и 1971 г.р. госпитализированы с различными травмами, - сообщили в республиканском Минздраве. Сохраняется штормовое предупреждение: до 28 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках ≈ подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах ≈ сели малого объема. 29 мая установится погода без осадков, только в горах Дагестана еще могут быть дожди.



Виной всему активный атмосферный фронт, который пересекает Кавказский хребет. На смену фронту придет антициклон из Восточного Средиземноморья. Он-то и установит хорошую погоду в регионе. / meteonovosti.ru /



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