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Новости погоды

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В Архангельской области прохладно

ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 26 мая

  В тылу циклона, который принес зиму в конце весны в Воркуту, на Архангельскую область распространился холод из Арктики. 25 мая в Котласе (Архангельская область) был перекрыт абсолютный минимум температуры, -3.9 (предыдущий -2.6 в 1988 году). В эту ночь были заморозки и в Архангельске, -2,5 градуса. Несколько дней последних дней в областном центре были прохладными. В четверг дневная температура не превышала +6 градусов. Но затем майское солнце понемногу прогрело воздух, и 25 мая максимальная температура достигла отметки +13 градусов. С учетом прохладной ночи средняя температура на 1,5 градуса была ниже майской нормы. С очередным циклоном со Скандинавии в область идут дожди, однако пока будет не холодно, 27 мая днем 12..17 градусов. В то же время днем в понедельник ветер сменится опять на северо-восточный и восточный. А это значит, что не за горами очередное похолодание. / meteonovosti.ru /
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