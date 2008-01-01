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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Понедельник, 27 мая



Первый день рабочей недели откажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным, сухим, но ветреным. Из-за разности давления, ветер западных румбов усилится до 5-10 м/с, а местами его порывы могут достигнуть 15 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит 18..20, по области 15..20 градусов. Атмосферное давление повысится и в середине дня окажется 744 мм рт ст., что еще пока ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погодные условия для большинства жителей столичного мегаполиса ожидаются вполне комфортные. Конец весны для метеочувствительных людей является наиболее благоприятным и погодообусловленные обострения развиваются реже. Этот период года следует использовать для закаливания и повышения защитных сил организма. Очень эффективны сами природные закаливающие процедуры - солнечные и воздушные ванны, если есть возможность, процедуры талассотерапии, которые улучшают деятельность сердечно-сосудистой и нервной системы, и оказывают благоприятное влияние на состояние иммунной и легочной системы. Из-за продолжающегося цветения не стоит забывать и о возможных аллергических реакциях, а также о неблагоприятных кожных проявлениях у людей, реагирующих на солнечные лучи. Следует всегда иметь при себе лекарства, быстро снимающие острые симптомы аллергии. / meteonovosti.ru /



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