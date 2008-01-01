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Космическая погода и здоровье



ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 27 мая



По данным геофизической службы России, вспышечная активность на Солнце в начале недели ожидается низкой. Магнитное поле Земли 27 мая спокойное.



Со стороны космической погоды ждать неприятностей не стоит. А вот весенняя погода не на всей территории России устойчивая. Где-то идут дожди, где-то жара или, наоборот, заморозки.



Атмосферное давление практически на всей территории России на предстоящей неделе будет испытывать резкие колебания. Все это не очень благоприятно для метеочувствительных людей. Следите за своим самочувствием. Вовремя советуйтесь с врачом либо принимайте необходимые лекарства. / meteonovosti.ru /



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