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Циклон начинает бушевать над Приморьем



ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 27 мая



Циклон с территории Китая вышел на юг Дальнего Востока. Минувшей ночью он "сел" на атмосферный фронт и резко активизировался. Во Владивостоке в настоящий момент ветер уже усиливается до 21-24 м/с, разгул стихии еще впереди.



На юго-западе Приморья начались дожди, которые в ближайшие часы местами перейдут в разряд сильных, в том числе и во Владивостоке. Давление в центре вихря интенсивно падает, оно уже ниже 995 гПа, предстоящей ночью оно упадет до 985 гПа и ниже. Громадные перепады давления между центром и периферией циклона приведут к усилению ветра в начале ночи на 28 мая в Приморье до 22-27 м/с, местами на западе, юге и в центральных районах края дожди усилятся до очень сильных.



На реках Приморья 28 мая возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и оз. Ханка на 0,7-1,5 м; на реках бассейна р. Уссури до 0,7 м.



Жара из-за ветра и начавшихся дождей уже ослабела, но в воскресенье в ряде населенных в Приморье по-прежнему были зафиксированы аномальные рекорды температуры. Например, в Дальнереченске и Тимирязевском температура повышалась до 32,9 и 32,3 градусов. / meteonovosti.ru /



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