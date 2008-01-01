Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Понедельник, 27 мая
В 12часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,3..19,5 градуса; Северном 17,2..19,6 градуса, Северо-восточном 17,8..19,8 градуса, Восточном 17,8..18,6 градуса, Юго-восточном 18,1..19,2 градуса, Южном 17,9..18,6 градуса, Юго-западном 18,0..18,9 градуса, Западном 16,7..18,6 градуса, Северо-западном 18,1..18,6 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,2..17,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,0..19,4 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /