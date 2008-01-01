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Июльская погода возвращается в Москву



ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 27 мая



погоды. И закончится месяц тоже настоящей летней жарой.



В понедельник синоптические процессы над столичным регионом перестроились на умеренный западный перенос (что довольно редко случалось этой весной), поэтому температура воздуха вполне соответствует норме этих дней мая. Свежий ветер западной четверти усиливается в порывах до 10-13 м/с и хорошо проветривает Москву, осадков не предвидится. Такие погодные условия очень комфорты для громадного мегаполиса.



Однако впереди жителей и гостей столицы и Подмосковья ждут жаркие денечки. В середине недели температура в Москве будет превышать даже средние июльские показатели на 2-3 градуса.



Атмосферные течения в тропосфере сильно отклонятся от западного направления и будут тяготеть к южным румбам. В Москву с юга уже во вторник начнет проникать жаркий воздух из Северной Африки. За длинный световой день в последних числах мая и солнце будет способствовать значительному прогреву воздуха и повышению температуры до 26..29 градусов.



Рост дневной температуры в Москве и по области начнется уже во вторник: 28 мая в столице 25..27, в Подмосковье от 22 до 27 градусов, ветер с юго-запада 5-10 м/с.



Антициклон с Балкан через Турцию и Черное море двигается в Черноземье. Он обеспечит в Москве и ее окрестностях солнечную погоду. Очень теплыми будут и ночи, в среду и четверг температура в диапазоне 13..18 градусов. Днем в среду, 29 мая, в Москве 26..29, по области такая же высокая температура. Ветер теплый южный и юго-западный 5-10 м/с.



В четверг июльскую жару в дневные часы могут немного сбить кратковременные дожди, которые возможны из-за приближения фронтов с запада, юго-запада. В четверг местами в Москве и в Подмосковье не исключены и грозы.



В пятницу через столичный регион пройдут фронты, связанные с североатлантическими циклонами, центры которых перемещаются по северу ЕТР. Они могут спровоцировать сильную атмосферную неустойчивость, и, как результат, ливни с грозами. Фон температуры останется высоким, средняя за сутки температура в последний день мая ожидается на 5-7 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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