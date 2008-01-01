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Рекордные дожди на севере Красноярского края



ИА "Метеоновости" / 13:49 Понедельник, 27 мая



За выходные дни циклон с Урала переместился на юг Таймырского автономного округа, а атмосферный фронт, связанный с ним тянулся через всю Сибирь до Казахстана: от Норильска до Аральского моря.



На этом активном меридионально ориентированном фронте прошли интенсивные осадки и даже сформировался волновой циклон, который затем втянулся в систему главного циклона с центром над Таймыром. Именно этот подвижный циклон, перемещаясь вдоль фронта на север, и стал причиной обильных осадков.



Самые сильные дожди в минувшие сутки отмечались на севере Томской области и в Туруханском районе Красноярского края, где выпало от 10 до 24 мм осадков.



Туруханск - административный центр Туруханского края, 26 мая получил новый суточный рекорд по количеству осадков, выпало 23 мм. Прежний суточный максимум осадков был значительно скромнее: 10,8 мм и наблюдался он 26 мая 1962 года. / meteonovosti.ru /



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