Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
27 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве ветер мешает прогреву воздуха

ИА "Метеоновости" / 14:37 Понедельник, 27 мая

  В Москве по данным дистанционных измерений порывы западного ветра достигают силы 12-16 м/с, в ближайшем Подмосковье ветер в последний час усиливался до 13-14 м/с. Плотный ветер сдерживает прогрев приземного слоя воздуха из-за его активного перемешивания. В 14 часов в Москве по данным метеостанции ВДНХ температура воздуха составила 19,6 градуса.

Сдерживает приток солнечной радиации к земной поверхности и переменная облачность, которая представлена облаками кучевых форм. Облака, летящие сегодня по небу, очень любят синоптики. Они носят название плоских кучевых облаков хорошей погоды. Вот и пусть себе бегут по синему майскому небу. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Вт.
28 мая
+26
Ср.
29 мая
+28
Чт.
30 мая
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Джейкобабад		 -4
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Владивосток
комфортное место: Эль-Хомс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100