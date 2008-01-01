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В Москве ветер мешает прогреву воздуха



ИА "Метеоновости" / 14:37 Понедельник, 27 мая



В Москве по данным дистанционных измерений порывы западного ветра достигают силы 12-16 м/с, в ближайшем Подмосковье ветер в последний час усиливался до 13-14 м/с. Плотный ветер сдерживает прогрев приземного слоя воздуха из-за его активного перемешивания. В 14 часов в Москве по данным метеостанции ВДНХ температура воздуха составила 19,6 градуса.



Сдерживает приток солнечной радиации к земной поверхности и переменная облачность, которая представлена облаками кучевых форм. Облака, летящие сегодня по небу, очень любят синоптики. Они носят название плоских кучевых облаков хорошей погоды. Вот и пусть себе бегут по синему майскому небу. / meteonovosti.ru /



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